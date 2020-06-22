Президент США Дональд Трамп по-прежнему признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо президентом страны, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Ранее Трамп заявил, что ему не то чтобы нравилась идея признания Гуаидо президентом, добавив, что мог бы «жить и без этого», но согласился, так как у него не было возражений. Кроме того, он сказал, что «мог бы подумать о встрече» с лидеров Венесуэлы Николасом Мадуро, но сейчас отклонил подобные предложения, добавив позже, что темой встречи мог быть только «мирный уход» Мадуро.

«Ничего не изменилось. Он продолжает признавать Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы», — сказала Макинани.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.