Президент США Дональд Трамп обнародует свои налоговые декларации, когда будет закончена их аудиторская проверка, заявила в четверг журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Президент повторял это четыре года: его налоговые декларации находятся на аудите. Когда аудит будет закончен, он их обнародует», — сказала она.

Верховный суд США в четверг отклонил требование конгрессменов от Демократической партии о предоставлении им финансовых документов Трампа, однако поддержал право суда Нью-Йорка получить такие документы.

Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.