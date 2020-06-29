У спецслужб США нет единого мнения относительно сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Президент США Дональд Трамп назвал статью «заказухой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, выразил сожаление, что когда-то крупнейшие и уважаемые мировые СМИ не гнушаются подобными «утками». Он добавил, что утверждение о «сговоре» является ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

«В разведывательном сообществе (США — ред.) нет консенсуса по поводу этих обвинений. На самом деле, есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества относительно достоверности сообщений. Достоверность этих обвинений сейчас проверяется», — сказала Макинани на брифинге.

Она также подтвердила, что ни директор ЦРУ, ни советник по нацбезопасности, ни глава аппарата Белого дома не информировали об этом президента и вице-президента США.

Макинани добавила, что информацию до главы государства доведут только тогда, когда разведка США сформирует четкую позицию по этому вопросу.