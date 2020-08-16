Американская администрация не планирует встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина до выборов в Соединенных Штатах, заявил в воскресенье советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен.

«Мы не планируем саммит с Владимиром Путиным до выборов», — сказал он в эфире телеканала NBC News.

О’Брайен заверил, что Трамп не просил о проведении встречи с Путиным, как ранее сообщил телеканал NBC News.

«Но когда-нибудь мы были бы рады, если бы Владимир Путин приехал сюда, чтобы, надеюсь, подписать замечательные договоренности о контроле над вооружениями, которые защищают американцев и защищают русских», — добавил он.

Кроме того, по его словам, США отвергли предложение России провести онлайн-встречу лидеров «ядерной пятерки», Германии и Ирана по ситуации вокруг последнего.

«Мы хотели бы более хороших отношений с Россией. Мы хотели бы иметь договоренности с Россией по контролю над вооружениями … Но это зависит от России. Они должны решить, как они будут двигаться дальше в этом вопросе», — добавил О’Брайен.