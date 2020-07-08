Десять полицейских ранены в беспорядках на улицах Белграда, вызванных недовольством новыми ограничительными мерами, которые ввело сербское правительство из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава МВД Небойша Стефанович.

Группы протестующих, недовольных нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей, рассеяны по множеству небольших улиц Белграда неподалеку от здания парламента страны, где ранее прошли главные выступления, и вблизи площади Республики.

По словам министра, протест был связан не с мерами против коронавируса, но с «попыткой захватить власть без выборов и поддержки народа».

«При беспорядках пострадали 10 полицейских, причём у одного сломаны обе ноги. Это травмы он получил, когда его столкнули и толкали вниз по лестнице», — заявил Стефанович на ночном брифинге в МВД.

Он выразил возмущение волной насилия по отношению к полицейским и удовлетворение терпением сотрудников МВД.

Министр заявил, что организаторы такого насилия не станут сильнее государства и подчеркнул, что правоохранительные органы установили полный контроль над городом.

Акция перед зданием Скупщины (парламента) началась в среду днем и поначалу носила мирных характер.