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Митрополит Белгородский Иоанн заявил, что в регионе будут пять раз в день звонить колокола для «духовной защиты» от влияния коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белгородской епархии. По словам митрополита, колокольный звон продолжительностью не более трех минут будет повторяться в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и в 21:00 во всех храмах области ежедневно. Митрополит Иоанн сослался на ученого Фатея Шипунова, считавшего колокольный звон полезным.

«Почему колокольный звон? Во время эпидемий на Руси всегда звучали колокола. Если учесть, что в дореволюционной России было 1280 монастырей и примерно 18 тысяч церквей, то фактически всё пространство нашей Российской империи покрывал колокольный звон. Это был купол, по образному выражению академика Фатея Яковлевича Шипунова», — заявил митрополит.

Он отметил, что предвидит критические замечания, и подчеркнул, что церковь «идет своим путем». Как сообщал «Рамблер», ранее братия Высоко-Петровского монастыря Москвы решила ежедневно совершать крестный ход вокруг монастыря для борьбы с коронавирусом.

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