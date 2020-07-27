Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок считает, что принятые по итогам очередного заседания Совета национальной безопасности меры по предотвращению распространения коронавируса необходимы, поскольку позволят избежать развития второй волны эпидемии в стране, которая может оказаться хуже первой.

В понедельник по итогам заседания Совета нацбезопасности власти Бельгии призвали сограждан ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19 на 71% за минувшую неделю. Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, или человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе — до 200.

«Мы находимся в начале второй волны. Принятые меры должны позволить нам не погрузиться во вторую волну, еще более серьезную, чем первая», — цитирует министра бельгийское агентство Belga.

Она также подчеркнула, что возврат к всеобщей изоляции станет крайней мерой. «Было бы прискорбно, если дети вновь не смогут посещать занятия». – сказала Мэгги де Блок.

Рост заболеваемости коронавирусом в Бельгии за минувшие семь дней составил 71%, сейчас в стране в день заболевает в среднем почти 279 человек. Всего с середины марта в Бельгии зафиксированы 66 026 случаев заражения из числа протестированных.