Подозревают, что все эти годы он мог хранить внутри мрачную тайну.

В бельгийской деревне Вейтсхате (Фландрия) во время замены канализационных труб рабочие обнаружили огромный бункер немецкой армии времен Первой мировой войны. На месте уже начали работать археологи, пишет Daily Mail.

Бункер с системой тоннелей находится на глубине 6 м. Это могло позволить находившимся в нем военнослужащим уцелеть. Однако ученые полагают, что деревянные потолки укрепления не выдержали артобстрела и рухнули, погребя заживо всех, кто находился под землей.













Фото: flemish heritage

Фото: flemish heritage

Фото: flemish heritage

Фото: flemish heritage

Фото: flemish heritage

Фото: flemish heritage

Уже удалось обнаружить четыре входа в бункер, от каждого из которых внутрь ведет 21 деревянная ступень. Дальше раскопки проводить трудно, так как ходы завалены землей. Археологи считают, что у этого бункера есть еще четыре таких же входа. Само сооружение может составлять около 400 м в длину.

На месте историки нашли более 200 различных артефактов, в том числе прекрасно сохранившиеся носилки, детали узкоколейной железной дороги, деревянное колесо, армейские шлемы, штык, кусачки, стеклянные бутылки.

Во время Первой мировой войны немцы занимали эту местность с 1914 по июнь 1917 года. По время Мессинской операции, которая длилась неделю, немецкие войска были разбиты британской армией. Потери немцев составляют около 35 000 человек, из них 1300 числятся пропавшими без вести. Историки предполагают, что как раз таки в найденном укреплении есть вероятность найти останки нескольких сотен воинов и установить их судьбу.