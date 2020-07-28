Число заболевших коронавирусом в Бельгии с середины марта составило 66 428 (накануне сообщалось о 66 026), число смертей – 9822, сообщает во вторник институт здравоохранения страны Sciensano.

По данным экспертов, в день сейчас заболевают в среднем порядка 311 человек, а средний показатель заболевших за последние две недели на 100 тысяч населения вырос в Бельгии до 30 (средний показатель «зоны безопасности», принятый в Европе, составляет от 16 до 20).

В институте также отметили, что число госпитализированных за минувшую неделю выросла на 76% и сейчас оценивается в среднем в 18 госпитализаций в сутки.

В понедельник по итогам заседания Совета нацбезопасности власти Бельгии призвали сограждан ограничить контакты на фоне роста случаев COVID-19. Согласно новым правилам, которые вступают в силу со среды, круг общения семьи, проживающей под одной крышей, снижается с 15 до пяти человек. Кроме того, бельгийские власти определили правила посещения магазинов. В частности, посещать магазин можно по одному, либо в сопровождении ребенка, проживающего со взрослым под одной крышей, либо человека с ограниченными возможностями. Бельгийским компаниям вновь настоятельно рекомендовали вернуться к дистанционной работе. Также ограничено число участников массовых мероприятий в помещении до 100 человек, на открытом воздухе — до 200. Ношение масок во многих общественных местах стало обязательным, во всех остальных случаях – крайне рекомендованным.

Как сообщила министр здравоохранения Мэгги де Блок, вторая волна эпидемии, в самом начале которой сейчас находится Бельгия, может стать серьезнее первой.