СПОРТ

В Беларуси стартовали соревнования по зимнему плаванию

13:08 19/01/2020

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Теплая зима усложнила задачу участников соревнований по зимнему плаванию в Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Без мороза и снега. На календаре январь, а по ощущениям – ранняя весна. В этом году поклонникам спортивного зимнего плавания с погодой не повезло. Сильный ветер, температура воздуха минус один, воды – плюс четыре.

«Если погода холоднее, чем температура воды, тогда это помогает. Потому что ты замерзаешь здесь, а там уже теплее себя ощущаешь, поэтому легче плыть», – объяснила участница соревнований Екатерина Воитская из Беларуси.

«Это не очень хорошо. Конечно, в воду лучше окунаться, когда температура минусовая. Если будет минус 15, просто превосходно. Ничего, будем решать задачи», – подтвердила чемпионка мира по спортивного зимнему плаванию из России Мария Людвова.

Для организаторов теплый январь – подарок. Льда нет, а значит, выпиливать дорожки для плавания не пришлось. Аномально теплая зима помогает и в водолазной работе спасателей.

«Оборудование не нужно носить на руках. Есть катера. Средний вес оборудования водолаза составляет 35 килограммов», – сказал начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Денис Чешун.

На старт вышли больше 200 спортсменов из 10 стран. Ледяной воды не испугались даже дети: самым юным участникам 14 лет.

«Ледяная вода по классификации – это температура не выше пяти градусов. Именно эта вода оказывает положительный эффект на организм человека. С учетом нашего переменчивого климата мы такую воду имеем с октября по апрель. Надо всем закаляться в ледяной воде. Тогда болеть будем меньше», – призвал председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган.

Брасс, баттерфляй и вольный стиль. Каждый выбрал дистанцию по своим силам: от 25 до 400 метров. Главное – не переусердствовать: длинные заплывы только для опытных спортсменов.





Инна Согалович