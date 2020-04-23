СПОРТ

В Беларуси продолжается чемпионат страны по гандболу

13:31 23/04/2020

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Практически во всем мире спортивные соревнования приостановлены или вовсе перенесены на неопределенный срок. Одно из исключений – Беларусь. В стране продолжается футбольный чемпионат и первенство страны по гандболу, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Женский турнир пока на паузе до мая, а вот мужчины продолжают соревноваться. Но играют при пустых трибунах – в зал болельщиков не пускают. Здесь только журналисты и члены команд.

Всем известно, что спортивные игры проходят под аккомпанемент кричалок и аплодисментов болельщиков. Эпидемия коронавируса на время изменила это правило. Сегодня на арене слышны только переговоры между игроками и команды тренера. А любители гандбола вынуждены наблюдать за игрой только благодаря он-лайн трансляциям.

«Некоторым игрокам это в плюс, а некоторым – в минус. Кто-то от людей прямо заводится, крики всякие нравятся. А кто-то любит играть при пустых трибунах, в спокойно обстановке. Я люблю больше со зрителями», – сказал игрок гандбольного клуба «Гомель» Дмитрий Смоликов.

Весь инвентарь, игровой зал и раздевалки обязательно обрабатываются специальным антисептиком до и после каждого матча. Несмотря на принятые меры безопасности от рукопожатий и радостных объятий гандболисты не отказались. Да и контактной борьбы на площадке меньше не стало. А вот между играми и тренировками спортсмены стараются проводить время в самоизоляции.

«Уменьшены физические нагрузки. Спортсмен, который получает большую физическую нагрузку, он, конечно, больше подвержен всяким инфекциям. Нагрузка дозирована. Ребята выдерживают, не жалуются. А так гигиена, соблюдение домашнего режима, когда нет тренировок», – рассказал главный тренер гандбольного клуба «Гомель» Сергей Цыганков.

Приостанавливать чемпионат страны на время мировой эпидемии или нет, решала федерация гандбола и сами спортсмены. Среди них даже провели голосование. Женские клубы предпочли уйти на вынужденные каникулы. А вот мужское первенство пока продолжается.

В июне гандболистов ждут квалификационные матчи чемпионатов Европы и мира. Но пока, как говорят специалисты, возобновление евросезона в начале лета – сценарий маловероятный. Картина прояснится в пятницу, когда состоится заседание Европейской федерации гандбола.





Ольга Баранова