СПОРТ

В Беларуси матчи чемпионата страны по футболу проходят при зрителях

01:10 20/03/2020

Спортивные турниры в Беларуси из-за коронавируса отменять не стали. Соревнуются хоккеисты, волейболисты и гандболисты. Накануне состоялся первый матч чемпионата страны по футболу. С каким настроением выходят на площадки спортсмены – расскажет корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В то время как практически все европейские чемпионаты встали на паузу, белорусский футбол решили на карантин не закрывать. Чемпионат страны начался без изменений, переносов. Болельщикам вход на трибуны не запрещен. «Если возьмет, то возьмет. Но я болельщик старый футбола, поэтому и без футбола не могу!», рассказывает один из болельщиков о своем отношении к опасности заразиться. «Немножко позитивнее надо относиться к некоторым вещам, потому мы здесь, тем более свежий воздух, открытое помещение», – добавляет болельщица.

Первый матч чемпионата прошел на стадионе Белгосуниверситета. Ни вирус, ни дождь не отпугнули фанатов. От них не требовали надеть маски, температуру при входе на стадион не измеряли.

«Федерация футбола следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире, мы на связи с соответствующими инстанциями. Если ситуация усугубится будут приняты необходимые меры», – заявил Александр Алейник, пресс-секретарь Белорусской федерации футбола.

На поле, тем временем, развернулась нешуточная борьба. Сперва все успешно складывалось для вице-чемпиона страны клуба БАТЭ. Они искали подходы к воротам хозяина поля – «Энергетика-БГУ».

«Это первый тур, домашнее поле «Энергетика», синтетическое. Они здесь провели много времени. И по газону у них должно быть преимущество. Но все-таки «БАТЭ» должен победить», – считает спортивный обозреватель Андрей Масловский.

Но все же в этой игре «студенты» обыграли известный борисовский клуб. Столь неожиданного начала «вышки» в Беларуси еще не было. Счет 3:1 в пользу «Энергетика-БГУ».

Следующие матчи футбольного чемпионата пройдут 20 марта. И наверняка – при полных трибунах.





Денис Кошелев