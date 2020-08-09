Поиск живых людей в Бейруте завершен, продолжается разбор завалов, сообщили Mpravda.com в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательные работы завершены, аварийно-спасательные — продолжаются», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что представители министерства обороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Россия направила в Ливан несколько самолетов МЧС. Развернут полевой госпиталь в пяти километрах от центра взрыва. Российские спасатели продолжают работать в порту Бейрута.