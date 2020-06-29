Неизвестный открыл огонь во время проведения протестной акции в районе Шатила в Бейруте, огнестрельное ранение получил один из участников акции, армия вмешалась для наведения порядка, сообщается в пресс-докладе командования армии Ливана.

В Бейруте, как и в других районах страны, возобновились волнения на фоне продолжающегося ухудшения финансово-экономического положения в стране с резким ростом цен и падением национальной валюту по отношению к доллару. Участники акций блокируют дороги и призывают власти незамедлительно начать действия по спасению страны от окончательного экономического развала.

«Во время того, как группа людей пыталась блокировать дорогу в районе Шатила, неизвестный открыл огонь, что привело к ранению одного из молодых людей. Армия вмешалась для стабилизации ситуации», — говорится в аккаунте силового ливанского ведомства в Twitter.

Военные устанавливают личность стрелявшего для его розыска и задержания.

В командовании армии опровергли появившиеся в социальных сетях сообщения о ранении молодого человека в результате стрельбы военнослужащих во время столкновения в Шатиле.