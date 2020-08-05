Ливанское правительство после резонансного взрыва в порту Бейрута ввело режим чрезвычайного положения в столице республики сроком на две недели, сообщил в среду телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министра информации Ливана Маналь Абдессамад.

Такое решение было принято по итогам внеочередного заседания совета министров, которое состоялось для обсуждения дальнейших мер по ликвидации последствий взрыва.

«Мы объявляем о введении чрезвычайного положения в Бейруте и просим граждан не покидать свои дома, за исключением случаев крайней необходимости», — сказала Абдессамад, выступление которой транслировали все ведущие арабские телеканалы.

Отвечая на вопрос журналистов о том, последуют ли за взрывом какие-либо отставки в ливанском правительстве, она заявила: «Перед лицом этой катастрофы исполнительная власть должна сыграть свою роль и взять на себя ответственность. Каждый (чиновник — ред.), который уходит сейчас в отставку, уходит от ответственности, хоть мы и не цепляемся за наши должности и кресла».

Ранее с рекомендацией правительству ввести в столице двухнедельный режим ЧП выступил Верховный совет по обороне Ливана, который во вторник вечером после взрыва собрался на экстренное совещание.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 113 человек, ранения получили порядка четырех тысяч.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.