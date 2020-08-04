В Бейруте прогремел мощный взрыв в аэропорте, сообщило Национальное информационное агентство Ливана.

Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

Взрыв услышали даже на расстоянии 250 километров в столице Кипра Никосии.

«Есть погибшие»

В окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Как передает с места событий корреспондент Mpravda.com, людей посекло осколками стекол от витрин магазинов.

По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.

В результате взрыва разрушено несколько домов. Сотрудник Красного Креста заявил Mpravda.com, что под завалами могут находиться люди. На месте работают более 30 бригад организации, они оказывают помощь пострадавшим.

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Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил, что власти потеряли связь с одной из пожарных команд, которая отправилась на тушение пожара. Огонь также пытаются потушить вертолеты.

Политик сравнил взрыв с ядерным ударом в 1945 году по Хиросиме и Нагасаки.

От взрывной волны пострадал фасад здания посольства России в Ливане. Как рассказал представитель дипведомства, никто из сотрудников не получил ранений.

В посольстве отметили, что взрыв мог произойти в ангаре с пиротехникой, рядом с которым мог находиться склад с газовыми баллонами. Согласно данным двух сервисов по отслеживанию судов, российских кораблей в порту Бейрута не было.

Представитель дипмиссии пока не знает, есть ли среди пострадавших россияне.

Армия Израиля отказалась комментировать Mpravda.com информацию о ракетном ударе.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», — заявил собеседник агентства.

В свою очередь, глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о взрыве пиротехники, заявив, что это были другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время.