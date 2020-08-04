Премьер-министр Ливана Хасан Диаб считает, что после взрыва в порту столицы республики Бейрут необходимо ввести режим чрезвычайного положения в городе сроком на две недели.

С таким заявлением глава ливанского правительства выступил на экстренном заседании Верховного совета обороны Ливана, информирует в среду канцелярия президента арабской страны Мишеля Ауна.

«Премьер-министр настаивает на необходимости объявления чрезвычайного положения в Бейруте сроком на две недели», — сообщила канцелярия.

В свою очередь, президент Аун призвал к проведению внеочередного заседания совета министров в среду, чтобы обсудить меры по борьбе с последствиями катастрофы, которая произошла в ливанской столице во вторник вечером.

Как сообщалось ранее, Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия, а также рекомендовал правительству ввести в столице режим ЧП.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. Премьер Ливана сообщил, что партия аммиачной селитры весом 2750 тонн, которая взорвалась в порту Бейрута, находилась на складе в течение 6 лет без принятия надлежащих мер предосторожности.

В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

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