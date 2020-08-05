Второй самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России со спасателями и психологами вылетел в Бейрут, где накануне прогремел мощный взрыв, из подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщили Mpravda.com в пресс-службе министерства.

Первый транспортный самолет Ил-76 МЧС России с аэромобильным госпиталем и оперативной группой вылетел в Бейрут в среду.

«В 17.10 вылетел Superjet 100. На борту — 10 человек личного состава, 19 специалистов «Центроспаса», два ведомственных психолога. Всего 31 человек», — говорится в сообщении.