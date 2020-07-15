Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не смогло наблюдать за выборами президента Белоруссии из-за отсутствия приглашения, сообщила Mpravda.com представитель Бюро Катя Андруш.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила Mpravda.com, что ожидает направления приглашения БДИПЧ ОБСЕ наблюдать за президентскими выборами в республике, и тогда бюро будет решать этот вопрос «по существу».

«БДИПЧ уже проинформировало власти Беларуси о том, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволило нам провести какое-либо наблюдение за продолжающимся избирательным процессом».

В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. В стране зарегистрировано пять кандидатов в президенты, двум претендентам во вторник было отказано в регистрации. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Сейчас в стране проходит предвыборная агитация.

Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко. Как сообщало МВД республики, в основном задержания связаны с нарушением законодательства о проведении массовых мероприятий и организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, однако правозащитные организации видят в этом политический мотив. Более 20 человек, в том числе политики и блогеры, находятся под следствием в рамках уголовных дел, они признаны правозащитниками политическими заключенными.