Коронавирус обнаружили у 44 сотрудников баварской кейтеринговой фирмы, которая среди прочего обслуживает больницы региона, передает телеканал n-tv со ссылкой на местные власти.

В частности, кейтеринговая фирма из города Штарнберг обслуживала клинику университета Мюнхена Гроссхадерн, где лечатся около 2 тысяч пациентов. По данным районной администрации, среди зараженных есть десять просителей убежища, которые работали в компании и проживали в общежитии.

Из соображений защиты от инфекции власти распорядились закрыть на две недели работу кейтеринга. Кроме того, все общежитие беженцев поместили в карантин.

Ранее власти немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия ввели карантинный режим для округа Гютерсло после того, как коронавирус обнаружили у более чем 1,5 тысячи сотрудников местного мясоперерабатывающего предприятия.

По информации института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, всего в Германии выявили 194 259 человек, заразившихся коронавирусом. Всего скончались 8973 заболевших, выздоровели примерно 179,1 тысячи человек.