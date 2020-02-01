В минздраве Республики Башкортостан прокомментировали видео из местной больницы, на котором инвалид без ног ползал по коридору, а другой пациент лежал на полу.

Ролик был снят в Иглинской центральной районной больнице. На кадрах видно, что пациент без ног ползком передвигается по коридору, при этом на него никто не обращает внимания. Еще один пациент лежит на матраце прямо на полу, хотя за ним стоит пустая кушетка.

Автор видео указывает медперсоналу на неподобающие условия содержания, на что получает ответ, что у второго пациента нет родственников, а в учреждении только одна санитарка, которая «не успевает за всеми следить».

«В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду», — написал глава ведомства Максим Забелин на своей странице в Facebook 31 января.

Глава Иглинского района Николай Самойленко заявил «Медиакорсети», что оба пациента проходили лечение еще летом. Источник издания утверждает, что пациент без ног направлялся не за медпомощью, а покурить, а второго мужчину положили на пол «в целях безопасности».

В январе в Омске уволили двух врачей, отказавшихся делать перевязку пожилому тяжелобольному пациенту. Сын мужчины заявил, что его отцу требуется данная процедура дважды в сутки, однако дежурный терапевт и хирург отказались ее проводить под разными предлогами. Несмотря на уговоры, мужчине пришлось делать перевязку своему отцу самостоятельно.

Региональный минздрав инициировал служебную проверку, по результатам которой врачи были уволены, а пациенту и его родным принесли извинения.