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Анализы подтвердили наличие коронавируса у трех жителей Башкирии. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава региона Радий Хабиров.

По его словам, двое заразившихся прибыли из-за рубежа, еще один — житель Уфы — регулярно ездил в Москву по работе. Все они изолированы, их контакты устанавливают власти.

Как сообщал «Рамблер», за предыдущие сутки в Москве выявили 71 человека с коронавирусом. Общее число инфицированных в стране достигло 438, 17 пациентов уже выздоровели.

Одна пациентка — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

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