Власти Башкирии ограничили перемещение граждан РФ и иностранцев в семи районах региона. Решение принято из-за наплыва в приграничных районах мигрантов из Киргизии, которые несколько дней собираются на границе с Оренбуржьем, чтобы уехать домой. Мигранты не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.

Согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории этих муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных местными администрациями. Допускается транзитный проезд по территории упомянутых в указе районов, однако граждане обязаны следовать без остановки.

Перемещение ограничено в городах Кумертау и Салават, Илишевском, а также Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском районах Башкирии.

По данным властей региона, на утро 19 сентября в приграничных районах Башкирии находятся более1700 граждан Киргизии.