Остановка «Антиковидная» появилась под Уфой возле нового инфекционного центра, она должна напоминать жителям Башкирии о подвиге врачей в борьбе с коронавирусом и строителей, в рекордные сроки построивших современный инфекционный госпиталь, сообщили Mpravda.com в пресс-службе главы республики.

В соцсетях и местных СМИ появились сообщения о переименовании остановки общественного транспорта «Инфекционная больница» в «Антиковидную». Как отмечается, у остановки оригинально не только название, но и внешний вид: ее стилизовали под фасад инфекционного центра, использовав и такое же цветовое решение в сине-красно-белых тонах.

«Остановка около нового инфекционного центра действительно получила название «Антиковидная», — сказал собеседник агентства.

Решение о названии остановки, по его словам, было принято коллегиально на межведомственной комиссии по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом и обеспечению безопасности дорожного движения.

«Смысл ее в том, чтобы люди помнили о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, о подвиге врачей, которые героически выстояли в борьбе против вируса, строителей, которые за рекордные сроки, 55 дней, построили современный инфекционный госпиталь, о сплоченности жителей республики», — пояснил представитель пресс-службы.

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