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Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим всеобщей самоизоляции в регионе еще на месяц, сообщает РИА «Новости».

Карантин в республике будет действовать в течение мая и, возможно, будет еще продлен. Хабиров подчеркнул, что мера — непопулярная, но необходимая в сложившихся обстоятельствах.

«Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую», — сказал он на совещании с оперштабом.

В Башкирии зарегистрирован 191 случай заражения, 5 летальных исходов.

Ранее Хабиров снял ограничения на продажу алкоголя, введенные из-за коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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