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Среди 12 человек, которые заболели коронавирусом в Барнауле, один ребенок, сообщил в понедельник во время пресс-конференции министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

«Сейчас он находится в условиях изолятора в городской больнице №11. Среди заболевших люди разных возрастов. Есть и молодые, и пожилые. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — сказал Попов.

По данным управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, под меднаблюдением находятся 1996 человек, (за сутки добавилось — 82). Из них 10 — иностранные граждане. Все наблюдаются по месту жительства.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 5591 человек. На территории Алтайского края зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц.

Власти Алтая запретили всем гражданам покидать дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину и для выноса мусора. Разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома. Для людей старше 65 лет введена полная самоизоляция.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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