Число заболевших коронавирусом в Бангладеш возросло за сутки более чем на 4 тысячи человек, всего в стране выявлены более 98 тысяч случаев заболевания, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за сутки были выявлены 4008 новых случаев COVID-19 и зафиксированы 43 летальных исхода. Общее число зараженных составило 98 489, скончались 1305 человек. С начала эпидемии в стране излечились свыше 38 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.