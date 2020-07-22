Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Бангладеш выросло за сутки более чем на 2,7 тысячи и превысило 213 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным, за минувшие 24 часа было зарегистрировано 2744 новых случаев заражения COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии в стране составляет 213 254. За сутки от коронавируса скончались еще 42 человека, общее число летальных исходов достигло 2751.

Отмечается, что более 117 тысяч ранее заразившихся выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.