Протестующие в городе Балтимор в американском штате Мэриленд скинули с постамента памятник Христофору Колумбу и выбросили его в залив на фоне фейерверков в городе в честь Дня независимости, сообщает местное издание Baltimore Sun.

Группа протестующих с криками накинула веревки на статую и скинула с постамента, после чего они выкатили ее к заливу и выкинули в воду.

Как отмечает газета, это один из трех памятников Колумбу в городе.

По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.