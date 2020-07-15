Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы республики уничтожили военное транспортное средство армянских силовиков в нахчыванском направлении границы, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских военнослужащих.

«Наблюдаются случаи активизации… и периодического нарушения режима взаимного прекращения огня (с армянской стороны — ред.). (Армянские — ред.) подразделения с 22.15 (21.15 мск) 14 июля до 23.55 (22.55 мск), а также с утра до 1.20 (0.20 мск) 15 июля с использованием различного крупнокалиберного оружия нарушили режим прекращения огня в направлении Шарурского, Бабекского и Ордубадского районов. Обстрел… был подавлен точным огнем наших подразделений, уничтожено военное транспортное средство (ВС Армении)… Оперативная обстановка находится под контролем наших войск», — сообщил глава пресс-службы МО Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Видео операции размещено на сайте военного ведомства.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.