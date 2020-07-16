Минобороны Азербайджана заявило, что выпущенные армянскими военными снаряды упали на жилые дома.

«В результате обстрела со стороны ВС Армении села Дондар Гушчу Товузского района снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки. Домам и личным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Среди гражданских лиц пострадавших нет», — рассказал Mpravda.com глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее в Минобороны Армении сообщили о возобновлении столкновений на границе с Азербайджаном.

Начавшееся 12 июля противостояние продолжается четвертый день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.