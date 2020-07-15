Минобороны Азербайджана сообщило о ликвидации еще одного армянского военного объекта.

"Точным огнем наших подразделений был уничтожен полевой пункт управления одного из подразделений Вооруженных сил Армении", — сказал Mpravda.com глава пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

Видео операции опубликовано на сайте военного ведомства.

Ранее в Баку заявляли об уничтожении некоторых объектов противника в ходе боевых действий на товузском направлении. Кроме того, отмечалось, что вооруженные силы республики ликвидировали военное транспортное средство армянских силовиков.

В Ереване, в свою очередь, подчеркивали, что считают конфликт локальным и поэтому пока не планируют обращаться в ОДКБ по вопросу размещения миротворческого контингента. Посол Армении в России Вардан Тоганян связал эскалацию с подготовкой Азербайджаном «большого вторжения на карабахском направлении».

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов располагаются боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По данным Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона сообщила о четырех жертвах и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать им содействие для стабилизации обстановки.