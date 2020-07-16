Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении боев в Товузском направлении границы с Арменией, по данным военного ведомства, ведётся обстрел населённых пунктов со стороны ВС Армении.

«С утра 16 июля подразделения армянских ВС предприняли еще одну попытку атаковать наши позиции в Товузском районе азербайджано-армянской границы. В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. Никто не пострадал среди гражданского населения. В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности»,- заявил Mpravda.com глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее в МО Армении также заявили о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе. По их данным, азербайджанские подразделения начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.