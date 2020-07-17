На Байкале в районе острова Ольхон произошла утечка нефтепродуктов.Горючее попало в воды озера с пришвартованного судна.

«В результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в воду. В связи с разливом нефтепродуктов природоохранной прокуратурой организована проверка», — рассказали в пресс-службе Следственного Комитета.

На данный момент объем и площадь загрязнения неизвестна, эксперты работают над этим. По заверениям владельца судна, это не более 100 литров. Но прокуратура усомнилась в его словах, исходя из площади пятна на поверхности.

Экологи собирают топливо, будет установлен ущерб. Катер вскоре отбуксируют, пока есть погодные и другие сложности, пишут местные СМИ.

Также сегодня на Сахалине в реку упал бензовоз, это грозит экологической катастрофой.