Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена обнаружили в багаже одной из пассажирок останки ее покойного мужа, сообщил во вторник таблоид Bild со ссылкой на заявление федеральной полиции.

Сообщается, что кости были обнаружены в деревянном ящике при процедуре досмотра, к разбирательству вокруг багажа 74-летней пассажирки были подключены сотрудники пограничного контроля, врач и прокуратура.

Оказалось, что женщина и ее 52-летняя дочь хотели перевезти останки покойного мужа и отца из Греции, где они проживали, на его родину в Армению через Мюнхен и Киев. Согласно документам, мужчина скончался еще в 2008 году и был похоронен недалеко от греческого города Салоники.

В результате правоохранительные органы заключили, что перевозка костей покойного не противоречит законодательству, и позволили женщинам продолжить их путь в Армению с останками в багаже.