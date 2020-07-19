В городе Азов (Ростовская область) произошла драка с участием женщины в костюме большого рыжего кота. По словам очевидцев, ее затеяла прохожая.

Она начала оскорблять девушку-промоутера, раздававшую листовки, сообщает портал 1Rnd.ru. В конце концов она напала на девушку и начала ее избивать.

Спасти «кота» попытался мужчина, работавший рядом в салоне сотовой связи. Однако он сам в итоге получил кулаком в лицо от агрессивной прохожей. Когда она вновь атаковала промоутера, мужчина попытался оттащить ее. Тут к потасовке присоединился еще один мужчина.

В итоге на место событий приехали сотрудники полиции, а также Росгвардии. Они разняли дерущихся. По факту произошедшего проводится проверка.