СПОРТ

В Азербайджане наградили лучших спортсменов

22:43 25/12/2019

В столице Азербайджана Баку сегодня чествовали лучших спортсменов и тренеров, передает «МИР 24».

Перед гостями выступил глава государства Ильхам Алиев. За заслуги в развитии спорта троим атлетам назначили персональную президентскую пенсию. Больше 20 человек получили ордера на новые квартиры. Несколько спортсменов отметили почетными дипломами Национального олимпийского комитета.

Ранее в столице Таджикистана Душанбе назвали лучших спортсменов уходящего года. В номинации «Спортсмен года» победил боксер Баходур Усмонов. Атлету вручили премию президента страны – около восьми тысяч долларов. Всего вознаграждение получили 42 лучших спортсмена.



