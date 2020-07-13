Азербайджанские военные нанесли удар по армянскому опорному пункту, обстановка на границе остается напряженной, сообщили Mpravda.com в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

«Точным огнем наших подразделений в ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила противника», — уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что в бою погиб старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглу.

«В настоящее время оперативные условия находятся под контролем наших войск, принимаются решительные меры против врага. Вражеская сторона скрывает информацию о потерях», — добавили в Минобороны республики.

В Ереване ранее заявляли, что Азербайджан возобновил с утра понедельника артиллерийский обстрел армянских позиций. Глава Минобороны Армении предписал личному составу быть сдержанным.

Обострение противостояния

Между Ереваном и Баку существует конфликт вокруг статуса Нагорного Карабаха, который в феврале 1988 года объявил о выходе из состава Азербайджанской СССР.

Азербайджан утратил контроль над автономией и семью прилегающими к ней районами в ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

Новое обострение началось в воскресенье на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле его позиций со стороны армянских военных. По информации Баку, погибли трое азербайджанских военных, армяне тоже понесли потери.

При этом Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные пытались при поддержке артиллерии захватить армянский опорный пункт. По данным Еревана, Азербайджан понес потери, а Армения — нет.