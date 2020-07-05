Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 20 324, за сутки инфекция выявлена еще у 523, всего в стране умерли 250 человек с COVID-19, сообщил в воскресенье оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 523 случая заражения коронавирусом, 451 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 20 324 факта заражения коронавирусной инфекцией, 11 742 человека вылечились, 250 скончались, 8332 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии были проведены 516 тысяч 533 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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