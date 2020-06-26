Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 369, за сутки инфекция выявлена еще у 517 человек, сообщил в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.

«В Азербайджане выявлены еще 517 случаев заражения коронавирусом, 305 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 369 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8364 человек вылечились, 187 скончались, 6818 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии было проведено 456 215 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.