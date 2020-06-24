Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 14 305, за сутки инфекция выявлена еще у 590 человек, всего в стране умерло 174 человека с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине республики.

«В Азербайджане выявлено еще 590 случаев заражения коронавирусом, 265 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 14 305 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 7768 человек вылечились, 174 скончались, 6363 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведен 441 961 тест на коронавирус, добавили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.