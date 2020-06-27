Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 890, за сутки инфекция выявлена еще у 521 человека, всего умерли 193 пациента, сообщил оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлен еще 521 случаев заражения коронавирусом, 355 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8719 человек вылечились, 193 скончались, 6978 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии был проведен 461 861 тест.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.