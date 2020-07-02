Ужесточенный карантинный режим продлевается в Азербайджане до 20 июля из-за коронавируса COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.

Ранее штаб продлил ужесточенный карантинный режим до 5 июля.

«В Баку и ряде городов Азербайджана продлевается особый режим карантина. Режим карантина продлевается с 6.00 5 июля до 6.00 20 июля», — говорится в сообщении.

Помимо этого, режим карантина будет существенно ужесточен. В частности, в Баку приостанавливает работу метрополитен, а по выходным не будут ходить и другие виды общественного транспорта.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18684, за сутки инфекция выявлена еще у 572 человек, всего в стране умерли 228 заболевших с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.