Карантинный режим продлен в Азербайджане из-за коронавируса до 31 августа, сообщает в пятницу оперативный штаб при кабмине республики.

«В соответствии с анализом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим по стране продлен до 00:00 31 августа 2020 года»- сообщил оперштаб.

Усиление режима при этом будет оставаться в силе до 5 августа в столице Баку и в ряде регионов республики.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.