Штрафы за неиспользование масок в связи с эпидемией коронавируса в Азербайджане предлагают увеличить почти в четыре раза, с 118 до 470 долларов, такое изменение, включенное в повестку заседания парламента 29 июня, предложено в кодекс административных проступков.

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении Mpravda.com, в настоящее время за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов).

Согласно действующему законодательству, за повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, в течение года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).

В соответствии с проектом предусматривается двукратное увеличение штрафов и за этот проступок.

Таким образом, за повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, в течение года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц – 400 манатов, юридических лиц – 800 манатов (470 долларов).