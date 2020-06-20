Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 12 238, за сутки инфекция выявлена еще у 471 человека, всего в стране умерли 148 человек с COVID-19, сообщил в субботу оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлен еще 471 случай заражения коронавирусом, 191 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 12 238 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 6516 человек вылечились, 148 скончались, 5574 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведены 417 102 теста на коронавирус, добавили в оперштабе.

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