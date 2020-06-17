Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 10991, за сутки инфекция выявлена еще у 329 человек, всего в стране умерли 133 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлено еще 329 случаев заражения коронавирусом, 127 человек вылечились. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 10991 факт заражения коронавирусной инфекцией. 6075 человек вылечились, 133 скончались, 4783 продолжают лечение в больницах особого режима, — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии проведено 397399 тестов на коронавирус, добавили в оперштабе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.

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