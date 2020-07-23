Число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 28 980, за сутки инфекция выявлена еще у 347 человек, всего в стране умер 391 человек с COVID-19, сообщил в четверг оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 347 случаев заражения коронавирусом, 531 человек вылечился. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 28 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 20 974 человек вылечились, 391 человек скончался, 7615 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в сообщении штаба.

С начала пандемии было проведено 658 782 теста.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.