Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 27890, за сутки инфекция выявлена еще у 369 человек, всего в стране умерли 363 человека с COVID-19, сообщил в понедельник оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 369 случаев заражения коронавирусом, 523 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 27890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 19490 человек вылечились, 363 человека скончались, 8037 — продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в релизе штаба.

С начала пандемии в республике было проведено 634698 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.