Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 17 524, за сутки инфекция выявлена еще у 556 человек, всего в стране умерли 213 с COVID-19, сообщил во вторник оперативный штаб при кабмине.

«В Азербайджане выявлены еще 566 случаев заражения коронавирусом, 346 человека вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 17 524 факта заражения коронавирусной инфекцией, 97 15 человек вылечились, 213 скончались, 7 596 продолжают лечение в больницах особого режима», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в стране было проведено 482 170 тестов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.